Suç Kraliçeleri

1978 yılında Hell’s Kitchen yaşamak için kolay bir yer değildir. Bunu en iyi bilen kişiler de 3 tane ev hanımıdır.Hell’s Kitchen bölgesinde işlerini yürüten 3 gansterin eşi olan bu ev hanımları, eşlerininFBI tarafından yakalanması ve hapse atılmasıyla birlikte bütün hayatlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Eşlerinin yerlerinin boşalmasıyla birlikte 3 ev hanımıİrlanda mafyasının işlerine el atarlar. Herkesin beklediğinin aksine bu 3 kadın, rekabeti yok etmekten organizasyonun bölümlerini idare etmeye kadar her konuda oldukça başarılı bir iş çıkarmaya başlarlar...