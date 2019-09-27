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Suç Kraliçeleri
The Kitchen
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Filmin Konusu
1978 yılında Hell’s Kitchen yaşamak için kolay bir yer değildir. Bunu en iyi bilen kişiler de 3 tane ev hanımıdır.Hell’s Kitchen bölgesinde işlerini yürüten 3 gansterin eşi olan bu ev hanımları, eşlerininFBI tarafından yakalanması ve hapse atılmasıyla birlikte bütün hayatlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Eşlerinin yerlerinin boşalmasıyla birlikte 3 ev hanımıİrlanda mafyasının işlerine el atarlar. Herkesin beklediğinin aksine bu 3 kadın, rekabeti yok etmekten organizasyonun bölümlerini idare etmeye kadar her konuda oldukça başarılı bir iş çıkarmaya başlarlar...
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