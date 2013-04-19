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Suç Ortağı

Stolen

1 kişi izlemiş. | 19 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Suç Ortağı
  • IMDB Puanı : 5.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (13 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Will, hapisten yeni çıkmıştır ve Alison ile ilişkisini düzeltmeye hazırdır. Bu arada Will’in 10 milyon dollarlık fidyeyi ulaştırabilmesi için yalnızca bir günü vardır. Hem FBI hem de Vincent’in inanmamasına rağmen para aslında onda değildir. Will için bu durumda tek bir seçenek kalmıştır: Eski suç ortağı, güzel, seksi ve akıllı Riley ile tekrar biraraya gelip, bir soygun daha yapmak ve geç olmadan kızını kurtarmak.

Galeri

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Yorumlar

  • güzel bir film tavsiye ederim

  • Muazzam Bir Film Mamafif Alt Yazılı :)

  • nicolas var diye izliicem ins pisman olmam

  • ben bi filmden bunu beklerim işte, izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamamam gerekiyo. o yüzden aksiyon seviyorum. bi saat boyunca aynı görüntüye bakamam!

  • nicolas cage kaç yaşında bilen var mı? hayır ben yaşlandım bu adam hala ordan oraya koşturuyo

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Oyuncular ve ekip

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