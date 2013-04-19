Will, hapisten yeni çıkmıştır ve Alison ile ilişkisini düzeltmeye hazırdır. Bu arada Will’in 10 milyon dollarlık fidyeyi ulaştırabilmesi için yalnızca bir günü vardır. Hem FBI hem de Vincent’in inanmamasına rağmen para aslında onda değildir. Will için bu durumda tek bir seçenek kalmıştır: Eski suç ortağı, güzel, seksi ve akıllı Riley ile tekrar biraraya gelip, bir soygun daha yapmak ve geç olmadan kızını kurtarmak.