Polis şebekesinde şef olan Ali (Forest Whitaker) ve birlikte çalıştığı Brian (Orlando Bloom) genç bir kadının öldürülmesi olayını araştırmaya başlarlar. Önceleri basit bir cinayet olarak görünen bu davanın ucu uluslararası bir mafya örgütünün insanları kurban etmekten çekinmeyen kirli planlarına kadar varacaktır. Ülkede mafyanın bağlantılarını araştırarak işe başlayan iki ortak için bu artık yalnızca bir iş değildir. Her ikisi de en yakınlarının hayatını öne sürdüklerini fark etmeden büyük bir karmaşaya sürükleneceklerdir.