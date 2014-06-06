Sinema>Film Arşiv > Suç Şehri - Zulu
Suç Şehri
Zulu
0 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, Güney Afrika
- Gösterim Tarihi :6 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :110 dk.
Filmin Konusu
Polis şebekesinde şef olan Ali (Forest Whitaker) ve birlikte çalıştığı Brian (Orlando Bloom) genç bir kadının öldürülmesi olayını araştırmaya başlarlar. Önceleri basit bir cinayet olarak görünen bu davanın ucu uluslararası bir mafya örgütünün insanları kurban etmekten çekinmeyen kirli planlarına kadar varacaktır. Ülkede mafyanın bağlantılarını araştırarak işe başlayan iki ortak için bu artık yalnızca bir iş değildir. Her ikisi de en yakınlarının hayatını öne sürdüklerini fark etmeden büyük bir karmaşaya sürükleneceklerdir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.