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Suç Takımı
Den of Thieves
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Filmin Konusu
Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi ise bu paraları almak için imkansız gibi görünen bir soygun planı yaparlar.
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