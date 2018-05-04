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Suç Takımı

Den of Thieves

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Suç Takımı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi ise bu paraları almak için imkansız gibi görünen bir soygun planı yaparlar.

Galeri

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