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Suçlu
Criminal
1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Gösterim Tarihi :15 Nisan 2016
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Filmin Konusu
Aksiyon-gerilim türündeki film; öldürülen bir CIA ajanının anılarının ve becerilerinin, tehlikeli bir suçlunun zihnine aktarılmasını konu alıyor.
1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.
Galeri
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Yorumlar
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Kevin costner farkı bu olsa gerek..filmi gözünüzü kırpmadan izliceksiniz..
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Hakikaten sürükleyici bir film, pişman etmeyeceği kesin.
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Ryan Renolds daha once de benzer bir senaryoda oynamisti, adam demistir oynarken \'dejavu\' oldum diye. Sikilmadan izledim, surukledi beni, izlenebilir. On uzerinden 6
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Benzer örnekleri olsada bu tarz filmleri sevmişimdir. Gayet başarılı ve vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.
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