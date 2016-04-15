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Suçlu

Criminal

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Suçlu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Aksiyon-gerilim türündeki film; öldürülen bir CIA ajanının anılarının ve becerilerinin, tehlikeli bir suçlunun zihnine aktarılmasını konu alıyor.

1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Kevin costner farkı bu olsa gerek..filmi gözünüzü kırpmadan izliceksiniz..

  • Hakikaten sürükleyici bir film, pişman etmeyeceği kesin.

  • Ryan Renolds daha once de benzer bir senaryoda oynamisti, adam demistir oynarken \'dejavu\' oldum diye. Sikilmadan izledim, surukledi beni, izlenebilir. On uzerinden 6

  • Benzer örnekleri olsada bu tarz filmleri sevmişimdir. Gayet başarılı ve vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.

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Oyuncular ve ekip

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