Gözüpek işadamı Crain (Sam Hazeldine), bazı kişilerin kaza süsü verilerek öldürülebilmesi için bir tetikçiye ihtiyaç duyar. Bishop'ın emeklilikten önceki hayatına dair bilgiye sahip olan birkaç kişiden biri olarak Crain, suikastçıyı eski günlerine döndürüp ondan son bir kez faydalanmak için elinden geleni yapmakta kararlıdır. Daha önce yaptığı işlerden dolayı hali hazırda hayatına kast edebilecek pek çok insanla karşılaşma ihtimali olduğu için normalde Bishop'ın böyle bir teklifi kabul etmesinin bir yolu yoktur ancak öldürülmesi gereken söz konusu kişi Bishop'ın derin hisler beslediği karşı konulamaz bir kadının (Jessica Alba) hayatının devam edip etmeyeceğine karar verebilecek güçtedir.

Başka hiçbir çıkış yolu olmaması nedeniyle bin bir güçlükle veda ettiği o karanlık dünyaya tekrar dönen Bishop'ın, bu sefer son derece yüksek güvenlik önlemleriyle korunan ve biri dünyanın en büyük silah kaçakçılarından (Tommy Lee Jones) olan çok önemli üç hedefi ortadan kaldırması gerekmektedir.