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Suikastçi
Nie Yin Niang (The Assassin)
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- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Çin, Fransa, Hong-Kong, Tayvan
- Gösterim Tarihi :1 Nisan 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
9. yüzyılda Çin'de Tang Hanedanı'nın son dönemlerinde geçen filmin yönetmeni Cannes 215'te en iyi yönetmen ödülünü kazanmış olan Hou Hsiao-Hsien.
Filmin Eleştrisi
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