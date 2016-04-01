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Sinema>Film Arşiv >  Suikastçi - Nie Yin Niang (The Assassin)
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Suikastçi

Nie Yin Niang (The Assassin)

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Suikastçi
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

9. yüzyılda Çin'de Tang Hanedanı'nın son dönemlerinde geçen filmin yönetmeni Cannes 215'te en iyi yönetmen ödülünü kazanmış olan Hou Hsiao-Hsien.


Filmin Eleştrisi




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