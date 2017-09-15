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Suikastçı

American Assassin

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Suikastçı
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Aksiyon
  • Yapım Yılı :2017
  • Gösterim Tarihi :15 Eylül 2017

 

Filmin Konusu

Vince Flynn'in en çok satanlar kitap serisine dayanan Suikastçı;

gölgelerde çalışan kahramanlarından birini film izleyicilerine sunuyor: CIA süper-ajanı Mitch Rapp. Rapp'in umut vaat eden geleceği şok edici bir şiddet sebebiyle parçalara ayrıldığında, kariyerine Terör Çağı'nın ön ceplerinde gizli bir savaşçı olarak devam ediyor. Şimdi, netliğin kolay olmadığı bir dünyada, başkalarının hayallerini yok edecek olanları avlamak için kabaran öfkesinin yakıt olarak nasıl kullanacağı keşfediyor.

Galeri

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