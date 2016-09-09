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Sully

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Fragmanlar


Sully
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

15 Ocak 2009 tarihinde US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu, kalkıştan çok kısa bir süre her iki motora kuş çarpması sonucu mecburi olarak Hudson Nehri'nde son bulmuş, can kaybı yaşanmayan olayda uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren pilot Chesley "Sully" Sullenberger bir halk kahramanı ilan edilmişti.

Galeri

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Yorumlar

  • Super bir film çok beğendim

  • Çok beğendim hatta 2016 nın en iyilerinden

  • Tom hanks her zamanki gibi efsane , film güzel heleki o juri sahnesindeki tom hanksin konuşması müthiş defalarca izleyebilirim , o kısma 10

  • Gerçek bir olay ve başarılı bir film. Düşünmeyin bile..İyi seyirler

  • Olağanüstü

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Oyuncular ve ekip

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