15 Ocak 2009 tarihinde US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu, kalkıştan çok kısa bir süre her iki motora kuş çarpması sonucu mecburi olarak Hudson Nehri'nde son bulmuş, can kaybı yaşanmayan olayda uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren pilot Chesley "Sully" Sullenberger bir halk kahramanı ilan edilmişti.