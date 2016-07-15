Şöhret yolu taşlıdır ve zafere ulaşmadan önce bu yolda pek çok kez düşebilirsin ve bu yolculuk bazen bir ömür boyu sürebilir.

Sultan, ihtimaller her ne kadar aleyhine de olsa ayakta durmayı başarıp istediğini koparmak için elinden gelen mücadeleyi veren ve bunları en hor görüldüğü, en küçümsendiği zamanda ve yerde yapan bir güreşçinin hikayesidir. Ve bu hikayede Sultan tam da kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı anda hayatının maçına çıkar ve kelimenin tam manasıyla hayatı için mücadele eder.

Sultan hayallerini gerçekleştirebilmek adına gereken her şeyi yapabileceğini inanırken bu sefer düşündüğünden fazlası gerekecektir.