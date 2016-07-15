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Sultan
1 kişi izlemiş. | 6 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 9.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Hindistan
- Gösterim Tarihi :15 Temmuz 2016
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Filmin Konusu
Şöhret yolu taşlıdır ve zafere ulaşmadan önce bu yolda pek çok kez düşebilirsin ve bu yolculuk bazen bir ömür boyu sürebilir.
Sultan, ihtimaller her ne kadar aleyhine de olsa ayakta durmayı başarıp istediğini koparmak için elinden gelen mücadeleyi veren ve bunları en hor görüldüğü, en küçümsendiği zamanda ve yerde yapan bir güreşçinin hikayesidir. Ve bu hikayede Sultan tam da kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı anda hayatının maçına çıkar ve kelimenin tam manasıyla hayatı için mücadele eder.
Sultan hayallerini gerçekleştirebilmek adına gereken her şeyi yapabileceğini inanırken bu sefer düşündüğünden fazlası gerekecektir.
Galeri
Yorumlar
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Filmi gerçekten de çok çok güzel akıcı bir film olmuş müzikleri de gayet güzel....
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hint yapımları uzun oluşlarıyla eleştirilir ama SULTAN ı izlerken gerçekten sıkılmadım , gayet keyifli , romantizm , dram , action vs, bir çok türe rahat girer. olay örgüsü de gayet gerçekçi , ben sevdim , siz de sevin ;))
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film baya uzun olmasına rağmen şahsen sıkılmadan izledim, aslında filmde aynı zamanda komedi aşk dahil pek çok tür var , baya her tat var , tavsiye ederim
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