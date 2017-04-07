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Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel

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Fragmanlar


Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Cünyor Temel, tıpkı babası Temel Sözer gibi kısmetsiz ve hayalperest bir Trabzonludur. Babasından kalan 10 milyon lira borcu, reddi miras şansı varken 'bari öteki dünya da alacaklılarla boğuşmasın' diye kabul eden Cünyor Temel, şehrin en büyük müteahhiti Cemal Karkas'ın Arap ortağı Cabir El Kurabiyye ile birlikte girdiği Hamsiland Towers inşaatına karşı çıkmaktadır. Çünkü bu inşaat, Trabzon ve Trabzonsporlular için çok önemli olan tarihi bir semt sahasının üzerine kurulacaktır. Şehrin geri kalanı gibi sessiz kalmayı reddeden Cünyor Temel, arkadaşları Şato ve Oğuzubillah ile birlikte bu inşaatı durdurma ve tarihi önemdeki bu toprak sahayı kurtarma planı yaparlar. Plan; Cabir El Kurabiyyye'yi kaçırmak, onu kimsenin bulamaması için Trabzon yaylalarında birkaç gün misafir etmek, bu süre de Temel'in Cabir El Kurabbiye kılığına girerek, Cemal Karkas'la görüşmesi ve bu inşaatı birkaç sene geri atmayı kabul ettirmesini içermektedir. Temel'in sevdiği kızın trilyonluk inşaat işini bozduğu müteahhit Cemal Karkas'ın kızı çıkması da işleri iyice karıştırır.

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