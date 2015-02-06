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Sünger Bob Kare Pantolon 3D
The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
5 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 6.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD, Güney Kore
- Gösterim Tarihi :6 Şubat 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Dünyanın en sevilen, su altında yaşayan omurgasızı olan Süngerbob Karepantolon, hayatının macerasını yaşamak için kıyıya çıkıyor. Bikini kasabasında hayat, Süngerbob, Patrick Yıldız, Squidward Dokunaç, Sandy ve Bay Eugene H. Yengeç için çok güzel geçmektedir. Yengeç Burger’in çok gizli tarifi çalınınca Süngerbob ile Sheldon J. Plankton güçlerini birleştirir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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harika olduğuna eminim ama izliyemiyorum ,
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subliminal mesajlar olmasa iyi bu sünger bob ama..
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ailece çok güzel vakit geçirdik
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ailece izlenebilecek eğlenceli bir film
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Çoçuklar için güzel
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