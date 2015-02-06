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Sinema>Film Arşiv >  Sünger Bob Kare Pantolon 3D - The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
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Sünger Bob Kare Pantolon 3D

The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water

5 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sünger Bob Kare Pantolon 3D
7 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 6.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (21 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Dünyanın en sevilen, su altında yaşayan omurgasızı olan Süngerbob Karepantolon, hayatının macerasını yaşamak için kıyıya çıkıyor. Bikini kasabasında hayat, Süngerbob, Patrick Yıldız, Squidward Dokunaç, Sandy ve Bay Eugene H. Yengeç için çok güzel geçmektedir. Yengeç Burger’in çok gizli tarifi çalınınca Süngerbob ile Sheldon J. Plankton güçlerini birleştirir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • harika olduğuna eminim ama izliyemiyorum ,

  • subliminal mesajlar olmasa iyi bu sünger bob ama..

  • ailece çok güzel vakit geçirdik

  • ailece izlenebilecek eğlenceli bir film

  • Çoçuklar için güzel

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