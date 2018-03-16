Sinema>Film Arşiv > Sunheri Nagin
Sunheri Nagin
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1963
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Helen , Jeevan Kala , Kamal Mehra , Mahipal , Madhumati , Bela Bose , Pal Sharma , Anwar Hussain , Ulhas , Preeti Bala devamı..
- Dağıtıcı :Everest Pictures
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.