Süper İncir

Kendi cesedini mumyalatan Seikilos, 2 bin yıl sonra bir çobanın yanlışlıkla mezarını açması sonucu gözlerini bir Ege köyünde açar. Sevgilisi Euterpe’yi mezarında bulamayınca onu aramaya koyulan Seikilos, efe dedesinin kahramanlık hikayelerinin etkisi altında kalan Mustafa adlı genç ile köyün kızlarından Hatice için mücadeleye girişir.