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Süper İncir

0 kişi izlemiş. | 53 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Süper İncir
  • IMDB Puanı : 4.4 / 10
  • Filmin Puanı : 8.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Kendi cesedini mumyalatan Seikilos, 2 bin yıl sonra bir çobanın yanlışlıkla mezarını açması sonucu gözlerini bir Ege köyünde açar. Sevgilisi Euterpe’yi mezarında bulamayınca onu aramaya koyulan Seikilos, efe dedesinin kahramanlık hikayelerinin etkisi altında kalan Mustafa adlı genç ile köyün kızlarından Hatice için mücadeleye girişir.

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Yorumlar

  • Ramazan beye: Aydın'da geçmesinden dolayı incirle alakası var. Fatma hanıma: Egeli olsaydınız anlam da verirdiniz. Size anlamsız olması muhtemelen kültüre yabancılığınızdan ve bundan kaynaklı olarak espiri inceliğini + bu filmin o kültürün insanı için olan önemini anlayamamanızdandır. Yardımcı olmak istedim. İyi seyirler.

  • incirle ne alakası var acaba?

  • konu güzel ama fragman veriyo aşağı yukarı neyle karşılaşıcağınızı

  • aslında filmin ilginç bi konusu var

  • izleyecek arkadaşlara saygı duyuyorum ama anlam veremiyorum

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Oyuncular ve ekip

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