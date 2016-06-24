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Süper Papağan

El Americano: The Movie

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Süper Papağan
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 4.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Cuco, aile sirkindeki işlere yardım etmektense, televizyonda gördüğü süper kahraman papağan El Americano'nun kaçıkça numaralarını taklit etmeyi tercih eden Meksikalı erkek bir papağandır. Ancak sirk yöneticisi olan babasını bir grup kabadayı kuş tehdit edip sirkin denetimini ele geçirince Cuco, Hollywood'a eğlenceli ve bir o kadar da tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Amacı, savaşına, kahramanını da dahil etmektir, ne var ki kendi içindeki gerçek kahramanı keşfedecektir.

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