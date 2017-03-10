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Süper Yetenek

Rock Dog

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Fragmanlar


Süper Yetenek
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.8 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bodi, koca gözlü bir Tibet çomarıdır ve babasından sevimli koyunların yaşadığı kasabayı koruma liderliğini alması beklenmektedir. Ancak Bodi'nin böyle bir tutkusu yoktur. Bir gün gökyüzünden bir radyo düşer ve Bodi efsanevi rockçı Angus Scattergood'un şarkısını dinler ve dünyası değişir. Babasının tüm itirazlarına karşın, Bodi hayellerinin peşinden koşmak için kasabayı terk edip, büyük şehire gider. Ancak babasının ve kasabanın ezeli düşmanı aç kurtların lideri Linnux ve çetesi Bodi'nin peşindedir. Linnux, Bodi'yi kasabaya geri dönmenin ve lezzetli koyunlara yakın olmanın bileti olarak görür. Şimdi Bodi, aile ve arkadaşlarını kurtarmak ve yeni bulduğu hayallerinin peşinden koşmak arasında seçim yapmak zorundadır.

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