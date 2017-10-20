Süperstar
Secret Superstar
- IMDB Puanı : 8.2 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Hindistan'ın küçük bir kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Insu adlı genç bir kızın tek hayali, şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca -ve bulduğu gibi o gitarı kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca- genç kızın tüm hayalleri suya düşer… Ta ki Shakti Kumar (Aamir Khan) adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar. Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır.
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Yorumlar
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filmin iyi yönleri de var kötü yönleride kötü yönleri var bakmasını bilene 1. Manyak sadist bir baba kendi fikrinden başkasını düşünmeyen başkasına saygısı olmayan bir adam eşini döven bir eşya gibi gören 2. Kadın eşinden para çalan, hakkını savunmayan ne zaman ne yapacağı belli olmayan içten pazarlıklı, çocuklarına karşı fazla tavizkar, kendi gerçekleştiremediği hayalleri çocuklarının gerçekleştirmeye çalışıyor 3. Kız çocuğu aileden habersiz işler çevrilen annesini çok düşülen gibi görünen ama kendini düşünen sorumsuz başına bir felaket geleceğini hesap etmeyen, pire için yorgan yakıyor merdiven çıkarken sakız çiğneyemiyor. hem dersl erinde hem sanatçılığını götürrmesini bilmeyen şöhret için babasını kaybetti 4. Sanatçı eşine karşı sorumsum gözü dışarda şöhret delisi emrinde çalışanları para ile satın alabiliceğini zanneden biriİ 5. İslamiyette olmayan şeylerin varmış gibi gösterilmesi iyi tarafı 1. Baba ailesinin geçimini sağlayan biri 2.Anne korumacı, dindar, kendi anasına kayınvalidesine sahip çıkmayan varken kocasının halasına bakıyor, Evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir anne 3. Kız idealist hedefine varmaya çalışıyor 4. Erkek kardeş ailesinin üzülmesini istemeyen hediyelerle kırılan kalpleri tamir edileceği bilen 5. Sınıf arkadaşı her durumdan vazife çıkartan ümitsiz olmayan şartlar ne kadar kötü olursa olsun başarızlığıa yer yok diyor 6. sanatçı iyilik yapmayı seven başarıya odaklanan biri 7. Sanatçı iyi bir hıristiyan
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Güldüm, gerildim, üzüldüm, ağladım, mutlu oldum, heyecanlandım... Müthiş bir film*****
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Yine yapmış yapacagını
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Muhteşemmmmm
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Dangalla yakindan uzaktan alakasi yok bence. Dangal bu filme gore cok daha basarili. Yine de bu filmde suan sinemadaki diger filmlere bakilirsa favir film denilebilir