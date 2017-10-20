Hindistan'ın küçük bir kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Insu adlı genç bir kızın tek hayali, şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca -ve bulduğu gibi o gitarı kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca- genç kızın tüm hayalleri suya düşer… Ta ki Shakti Kumar (Aamir Khan) adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar. Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır.