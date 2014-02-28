Sürgün İnek
- IMDB Puanı : 5.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.6 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :28 Şubat 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :122 dk.
Filmin Konusu
Şevket ve Cemile kendi halinde yaşayan, birbirlerini ve inekleri Sarıkız’ı çok seven bir çifttir. Bu çiftin hayatları ineklerinin Atatürk büstünü kırmasıyla birden bire içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu olayın çığ gibi büyüdüğüne, hadisenin köy sınırlarını aştığına, şaşkınlık ve korkuyla şahit olurlar. Muhtarından, ihtiyar heyetine, bürokratından, askerine herkes bir ineğin peşine düşer. Mesele büyüdükçe ilgili bütün kişiler kendilerini trajikomik bir hal içinde bulur.
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Yorumlar
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Guzel ve başarılı 1 film. Oyuncu kadrosu da mukemmel.keyifle izledm
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REKALM ARASINA KADAR YAVAŞ İLERLİYOR FAKAT SONRA DAHA SÜRÜKLEYİCİ.VERDİĞİ MESAJ ÖNEMLİ.NASRETTİN HOCA GİBİ GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRÜYOR.ARGO YOK.AİLECEK İZLENEBİLİR.
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cok güzel film. komik. verdiği mesajlar güzel. kufursuz komedi isteyenler için ideal.
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vildan atasevere bu tarz filmler yakışmıyor o keşke daha böyle seslerin üst üstte bindiği degilde oyuncuların üst üst üstte bindiği filimlerde oynamalı
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Trajikomik bir hikaye çok komik değil ama verdiği mesajlar bakımından güzel bir film Türkiyede yaşanmış olması da zaten ancak bizde böyle şeyler olur dedirtiyor.10 üzerinden 8 lik bir film.