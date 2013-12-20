Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Sürgün - Surgun
Paylaş

Sürgün

Surgun

0 kişi izlemiş. | 26 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Sürgün
  • IMDB Puanı : 5.1 / 10
  • Filmin Puanı : 6.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan Eleni ve Sedat evlenmeye karar verirler ancak Eleni’nin babası Stavro, şiddetle karşı çıkar. Hükümet, Yunan pasaportlu vatandaşlara sürgün kararı çıkartır. Stavro da sürgün edilecekler arasındadır ve birkaç gün içinde sınır dışı edilir. Atina’ya, gitmekle sevdiği adamın yanında kalmak arasında seçim yapmakta zorlanan Eleni çok mutsuzdur.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • hayatımda seyrettiğim en aptalca filmdi. biz yandık siz yanmayın. yapanlara bi çift sözüm var . film yapıyorsanız adam gibi bi şey yapın, bu ne saçmalık ya hem 2 saatimi verdim hem paramı... karşılığı ne hiçç.

  • bugün tamda güzel bi aşk filmi izleme havası var:) çok sevindim bu filmi gördüğüme:)

  • fotoğraflardan belli olduğu kadarıyla güzel bi dönem filmi. kostümler çok güzel

  • ya bu tolgahan sayışman... neyse... hani biraz mimik falan çalışsın bari diim sadece

  • eğer konu türk-yunan aşkıysa isimler asla değişmez: eleni, stavro...

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Oyuncular ve ekip

tümü >>

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
Mynet sinema kalitesiyle Sürgün filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Sürgün filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir