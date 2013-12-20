Sürgün
Surgun
- IMDB Puanı : 5.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :20 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Çocukluklarından beri birbirlerine aşık olan Eleni ve Sedat evlenmeye karar verirler ancak Eleni’nin babası Stavro, şiddetle karşı çıkar. Hükümet, Yunan pasaportlu vatandaşlara sürgün kararı çıkartır. Stavro da sürgün edilecekler arasındadır ve birkaç gün içinde sınır dışı edilir. Atina’ya, gitmekle sevdiği adamın yanında kalmak arasında seçim yapmakta zorlanan Eleni çok mutsuzdur.
Galeri
Yorumlar
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hayatımda seyrettiğim en aptalca filmdi. biz yandık siz yanmayın. yapanlara bi çift sözüm var . film yapıyorsanız adam gibi bi şey yapın, bu ne saçmalık ya hem 2 saatimi verdim hem paramı... karşılığı ne hiçç.
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bugün tamda güzel bi aşk filmi izleme havası var:) çok sevindim bu filmi gördüğüme:)
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fotoğraflardan belli olduğu kadarıyla güzel bi dönem filmi. kostümler çok güzel
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ya bu tolgahan sayışman... neyse... hani biraz mimik falan çalışsın bari diim sadece
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eğer konu türk-yunan aşkıysa isimler asla değişmez: eleni, stavro...