Sürpriz Damatlar

Fransa’nın üst sınıf ailelerinden birine mensup olan Claude ve Marie Verneuil çiftinin dört güzel kızı vardır. Bu kızlardan Isabelle Müslüman olan Rachid ile Odile Yahudi olan David ile ve Segolene de Chao isimli bir Çinli ile evlenir. Bu değişik kültürlerden damatları kabullenmekte güçlük çeken Claude ve Marie’nin tek ümitleri küçük kızları Laure’nin bir Katolik evliliği gerçekleştirmesidir.