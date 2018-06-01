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Sürükleniş

Adrift

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Sürükleniş
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :1 Haziran 2018

 

Filmin Konusu

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Adrift, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına yelken açan iki insanı konu alıyor.

Galeri

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