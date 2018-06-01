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Sürükleniş
Adrift
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 9.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :1 Haziran 2018
Filmin Konusu
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Adrift, tanıştıktan kısa süre sonra birbirlerine aşık olan ve hayatlarının macerasına yelken açan iki insanı konu alıyor.
Galeri
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