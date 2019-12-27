Şuursuz Aşk

Doğuştan zihinsel engeli olan Yusuf, siyasetten asla anlamamakla beraber hiç bir siyasi hareketin içinde bulunmamıştır. Tek derdi simit satıp annesine ekmek götürmektir. Bir gün yine her zamanki gibi simit satmaya başlar. Polis devrimci gençleri kovalarken Yusuf da o karambolde gözaltına alınır. Gözünü açtığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır ve hayatı bambaşka bir hal alacaktır. Yoğun dayak ve işkenceli saatlere maruz kalan Yusuf, neredeyse reflekslerinin tamamını kaybetmiştir. Yusuf'un suçsuz olduğu anlaşıldığında artık çok geçtir.