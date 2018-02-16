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Suyun Sesi
The Shape of Water
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- IMDB Puanı : 7.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Fantastik
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :16 Şubat 2018
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- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak çalışan Elisa, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar. Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer yer alıyor.
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