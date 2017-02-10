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Swiss Army Man

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Fragmanlar


Swiss Army Man
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Paul Dano ve Daniel Radcliffe'in başrolünde yer aldığı Swiss Army Man, ıssız bir adada intihar etmek üzereyken bulduğu bir ceset ile yeniden hayata tutunan Hank'in hikâyesini ele alıyor.

Galeri

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