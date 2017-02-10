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Swiss Army Man
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- IMDB Puanı : 7.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Dram, Macera
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Şubat 2017
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :97 dk.
Filmin Konusu
Paul Dano ve Daniel Radcliffe'in başrolünde yer aldığı Swiss Army Man, ıssız bir adada intihar etmek üzereyken bulduğu bir ceset ile yeniden hayata tutunan Hank'in hikâyesini ele alıyor.
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