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T2 Trainspotting
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- IMDB Puanı : 7.3 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :5 Mayıs 2017
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- Süre :117 dk.
Filmin Konusu
Önce bir fırsat vardı... sonra bir ihanet.
Üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Çok şey değişmiş, fakat bir o kadar şey de aynı kalmıştır. Mark Renton (Ewan McGregor) ev olarak tanımlayabildiği tek yere geri döner. Onu bekleyenler vardır: Spud, Sick Boy ve Begbie...
Bekleyen başka eski dostlar da vardır: Keder, kayıp, neşe, intikam, nefret, dostluk, sevgi, özlem, korku, pişmanlık, diamorfin, kendini harap etme ve ölümcül tehlike; hepsi ona hoş geldin demek için sıraya girmişlerdir ve dansa katılmaya hazırdırlar.
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