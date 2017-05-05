T2 Trainspotting

Önce bir fırsat vardı... sonra bir ihanet.

Üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Çok şey değişmiş, fakat bir o kadar şey de aynı kalmıştır. Mark Renton (Ewan McGregor) ev olarak tanımlayabildiği tek yere geri döner. Onu bekleyenler vardır: Spud, Sick Boy ve Begbie...

Bekleyen başka eski dostlar da vardır: Keder, kayıp, neşe, intikam, nefret, dostluk, sevgi, özlem, korku, pişmanlık, diamorfin, kendini harap etme ve ölümcül tehlike; hepsi ona hoş geldin demek için sıraya girmişlerdir ve dansa katılmaya hazırdırlar.