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T2 Trainspotting

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Fragmanlar


T2 Trainspotting
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.3 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Önce bir fırsat vardı... sonra bir ihanet.

Üzerinden yirmi yıl geçmiştir. Çok şey değişmiş, fakat bir o kadar şey de aynı kalmıştır. Mark Renton (Ewan McGregor) ev olarak tanımlayabildiği tek yere geri döner. Onu bekleyenler vardır: Spud, Sick Boy ve Begbie...
Bekleyen başka eski dostlar da vardır: Keder, kayıp, neşe, intikam, nefret, dostluk, sevgi, özlem, korku, pişmanlık, diamorfin, kendini harap etme ve ölümcül tehlike; hepsi ona hoş geldin demek için sıraya girmişlerdir ve dansa katılmaya hazırdırlar.

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