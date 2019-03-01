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Tabaluga

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Tabaluga
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Filmin Konusu

Tabaluga, uçmayı ve ateş etmeyi öğrenmek için buz ülkesine giden küçük bir ejderhanın maceralarını konu ediyor.Türünün son örneği olan Tabaluga adındaki küçük ejderhanın, büyük bir sorunu vardır. Uçmayı bilmeyen ve alev püskürtemeyen Tabaluga, asla düzgün bir ejderha olamayacağını düşünür. O, uçmak ve alev püskürtmek için sürekli çabalasa da bir sonuca varamaz. Onun bu süreçteki en büyük destekçisi, annesinin kendisini emanet ettiği siyah bir ördektir. Ateşini bulmak için arayışa giren küçük ejderha, bunun için buz ülkesine gitmeye karar verir. Bilmediği bir dünyaya adım atan Tabaluga, burada buz prensesi Lilli ile tanışır. Tabaluga’nın ateşini bulmasına yardımcı olmak isteyen Lilli, onu Arktos’un yanına götürür. Ancak bu sandıkları gibi pek de iyi bir fikir değildir. Tabaluga, yaşadıkları dünya ve dostları için büyük bir tehlike oluşturan Arktos’u etkisiz hala getirmek için Lilli ile güçlerini birleştirerek zorlu bir mücadeleye atılır.

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