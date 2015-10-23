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Takım: Mahalle Aşkına!

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Fragmanlar


Takım: Mahalle Aşkına!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Babalarından miras kalan halı sahayı satmak istemeyen iki kardeşin hikayesini konu alan Takım: Mahalle Aşkına!, takım olmayı, zorluklara rağmen hayallerine ulaşmak için çabalamayı ve mahalle dayanışmasını zaman zaman eğlenceli zaman zaman hüzünlü bir dille anlatıyor.


Filmin Eleştrisi




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