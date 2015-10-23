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Takım: Mahalle Aşkına!
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Babalarından miras kalan halı sahayı satmak istemeyen iki kardeşin hikayesini konu alan Takım: Mahalle Aşkına!, takım olmayı, zorluklara rağmen hayallerine ulaşmak için çabalamayı ve mahalle dayanışmasını zaman zaman eğlenceli zaman zaman hüzünlü bir dille anlatıyor.
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