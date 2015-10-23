Babalarından miras kalan halı sahayı satmak istemeyen iki kardeşin hikayesini konu alan Takım: Mahalle Aşkına!, takım olmayı, zorluklara rağmen hayallerine ulaşmak için çabalamayı ve mahalle dayanışmasını zaman zaman eğlenceli zaman zaman hüzünlü bir dille anlatıyor.