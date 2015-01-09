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Takip 3

Taken 3

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Takip 3
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.0 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Eski bir gizli operasyon ajanı olan Bryan Mills’in, vahşice öldürülmüş olan eski karısıyla bir araya gelme şansı kaybolmuştur. Bryan Mills, tutuklanmak üzere iken öfkesine yenik düşer, FBI, CIA, ve polis amansız bir şekilde onu takip etmeye başlar. Mills son kez becerilerini kullanarak gerçek katillere ulaşmaya çalışır. Mills için önemli olan tek şey kızıdır ve onu korumalıdır, çünkü hayatın anlamı kızıdır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Birinci takip filmi kadar etkilenmedim ama yine de güzeldi. İzlenebilir

  • Kötü film denmez ama vasat ; sıkılmaz ama çok keyif alınmaz sıradan bir film boş vakti olana

  • İlk iki seri güzeldi izlenir zaman kaybı olmaz

  • takip iki güzel bir aksiyon filmiydi ancak istanbul bu kadar kötü gösterilebilir. ne diyeyi m adamlara helal olsun bayağı para harcamışlar şehrimizi kötülemek için.

  • Harika izleyin ..

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Oyuncular ve ekip

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