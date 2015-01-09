Takip 3
Taken 3
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Fransa
- Gösterim Tarihi :9 Ocak 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Eski bir gizli operasyon ajanı olan Bryan Mills’in, vahşice öldürülmüş olan eski karısıyla bir araya gelme şansı kaybolmuştur. Bryan Mills, tutuklanmak üzere iken öfkesine yenik düşer, FBI, CIA, ve polis amansız bir şekilde onu takip etmeye başlar. Mills son kez becerilerini kullanarak gerçek katillere ulaşmaya çalışır. Mills için önemli olan tek şey kızıdır ve onu korumalıdır, çünkü hayatın anlamı kızıdır.
Galeri
Yorumlar
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Birinci takip filmi kadar etkilenmedim ama yine de güzeldi. İzlenebilir
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Kötü film denmez ama vasat ; sıkılmaz ama çok keyif alınmaz sıradan bir film boş vakti olana
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İlk iki seri güzeldi izlenir zaman kaybı olmaz
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takip iki güzel bir aksiyon filmiydi ancak istanbul bu kadar kötü gösterilebilir. ne diyeyi m adamlara helal olsun bayağı para harcamışlar şehrimizi kötülemek için.
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Harika izleyin ..