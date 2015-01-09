Eski bir gizli operasyon ajanı olan Bryan Mills’in, vahşice öldürülmüş olan eski karısıyla bir araya gelme şansı kaybolmuştur. Bryan Mills, tutuklanmak üzere iken öfkesine yenik düşer, FBI, CIA, ve polis amansız bir şekilde onu takip etmeye başlar. Mills son kez becerilerini kullanarak gerçek katillere ulaşmaya çalışır. Mills için önemli olan tek şey kızıdır ve onu korumalıdır, çünkü hayatın anlamı kızıdır.