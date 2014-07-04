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Takip

The Rover

1 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Takip
  • IMDB Puanı : 6.4 / 10
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın başrollerinde bulunduğu “Takip / The Rover” 67. Cannes Film Festivali’nde yarışma dışı filmler arasında gösterilmişti. Film, toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatmaktadır. Kanunlar yok olmuş durumdadır ve hayat ucuzlamıştır. Film katılaşmış, yalnız Eric’in (Guy Pearce) boş, ıssız şehirleri ve yolları dolaşması ile devam eder. Bir grup hırsız arabasını çaldığında geriye yaralı adamları Rey'i (Robert Pattinson) bırakırlar. Rey'i arkadaşlarının izini sürmesi zorlar çünkü Eric için önemli olan tek şey arabasıdır ve artık tek amacı onu geri almaktır.

Galeri

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Yorumlar

  • Dün seyrettim birazda afişe güvendim ama lanet olsun ne kadar berbat filim yazık ona harcanan paraya gidecek olanlara sakın gitmeyin paranıza yazık olur derim...

  • Afişten ve isminden sıkı bir aksiyon gibi dursada baya durağan bir filmdi. Sıkılabilirsiniz )

  • Atlar da iyi bir insan.

  • Konu olarak gerçekten ilgi çekici bir film

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Oyuncular ve ekip

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