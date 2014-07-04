Robert Pattinson ve Guy Pearce'ın başrollerinde bulunduğu “Takip / The Rover” 67. Cannes Film Festivali’nde yarışma dışı filmler arasında gösterilmişti. Film, toplumun çöküşünden 10 yıl sonrayı anlatmaktadır. Kanunlar yok olmuş durumdadır ve hayat ucuzlamıştır. Film katılaşmış, yalnız Eric’in (Guy Pearce) boş, ıssız şehirleri ve yolları dolaşması ile devam eder. Bir grup hırsız arabasını çaldığında geriye yaralı adamları Rey'i (Robert Pattinson) bırakırlar. Rey'i arkadaşlarının izini sürmesi zorlar çünkü Eric için önemli olan tek şey arabasıdır ve artık tek amacı onu geri almaktır.