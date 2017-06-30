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Tam Gaz

Baby Driver

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Fragmanlar


Tam Gaz
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hırsızlık çetelerinin suç mahalinden kaçışını sağlayan yetenekli genç bir sürücü olan Baby (Ansel Elgort), yaptığı işte en iyi olabilmek için kişisel "şarkı listesi"nden güç almaktadır. Rüyalarının kızına (Lily James) rastladığında ise, suç batağındaki hayatından temiz bir kaçış için bir fırsat görür. Ancak onu bu işlere zorlayan ve de tehdit eden suçlu patronundan (Kevin Spacey), aşk ve özgürlüğe kaçabilmesi için müzikle de yüzleşmesi gerekecektir.

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