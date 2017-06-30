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Tam Gaz
Baby Driver
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- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Haziran 2017
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- Süre :113 dk.
Filmin Konusu
Hırsızlık çetelerinin suç mahalinden kaçışını sağlayan yetenekli genç bir sürücü olan Baby (Ansel Elgort), yaptığı işte en iyi olabilmek için kişisel "şarkı listesi"nden güç almaktadır. Rüyalarının kızına (Lily James) rastladığında ise, suç batağındaki hayatından temiz bir kaçış için bir fırsat görür. Ancak onu bu işlere zorlayan ve de tehdit eden suçlu patronundan (Kevin Spacey), aşk ve özgürlüğe kaçabilmesi için müzikle de yüzleşmesi gerekecektir.
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