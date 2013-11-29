Tamam mıyız?
Tamam miyiz?
- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :29 Kasım 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Temmuz, kendi hayatını yaşamak için baba evinden ayrılır. Sevgilisi tarafından terk edildiğinde işini de kaybetmiştir. Hayatı ile yüzleşen Temmuz, yaşama küser. İhsan ise, bedensel dezavantajı sebebiyle, hayatını annesine bağlı yaşamak zorunda genç bir adamdır. Temmuz ve İhsan hayatları dibe vurduğu bir anda karşılaşır, bu buluşma Temmuz’u hiç tanımadığı bir ailenin içine sokacaktır.
Galeri
Yorumlar
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bu filim internette mevcut değil cinemada yayında değil sanırım nasıl izleyebilirim nereden satın alabilirim yada yardım lütfen
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Çok beğendim gerçekten çok farklı olmuş tüm emeği geçenleri tebrik ederim
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Cok guzel bi film emegi gecen herkesin emegine saglik
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izledim ve beğendim. en azından klasik aşk filmlerinden değildi
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kesinlikle izlenmesi gereken bir yapıt müthiş.