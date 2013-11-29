Tamam mıyız?

Temmuz, kendi hayatını yaşamak için baba evinden ayrılır. Sevgilisi tarafından terk edildiğinde işini de kaybetmiştir. Hayatı ile yüzleşen Temmuz, yaşama küser. İhsan ise, bedensel dezavantajı sebebiyle, hayatını annesine bağlı yaşamak zorunda genç bir adamdır. Temmuz ve İhsan hayatları dibe vurduğu bir anda karşılaşır, bu buluşma Temmuz’u hiç tanımadığı bir ailenin içine sokacaktır.