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Tamaya İfrit
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
Filmin Konusu
1200 yıl önce bir büyücü tarafından öldürülen ifrit kampa giden bir grup genç tarafından bilmeden diriltilir. İfrit emrindeki böceklerle köye ve gençlere saldırır, köy halkı ve gençlerin ölüm kalım mücadelesi başlar.
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