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Sinema>Film Arşiv >  Tamircikler: Gizli Görev - The Fixies: Top Secret
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Tamircikler: Gizli Görev

The Fixies: Top Secret

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Tamircikler: Gizli Görev
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  • IMDB Puanı : 5.9 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Tamircikler: Gizli Görev, sadece çocuklar tarafından görülebilen ve bilumum alet edevatları tamir edebilen Tamircikler'in hikâyesini anlatıyor.

Galeri

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