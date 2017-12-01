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Tamircikler: Gizli Görev
The Fixies: Top Secret
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- IMDB Puanı : 5.9 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Tamircikler: Gizli Görev, sadece çocuklar tarafından görülebilen ve bilumum alet edevatları tamir edebilen Tamircikler'in hikâyesini anlatıyor.
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