Tamircikler Robotçuklara Karşı

Profesör Eugenius’un kendisi gibi başarılı bir mucit olan okuldan arkadaşı Erika ile karşılaşması, hem kendisi hem de Tamircikler için büyük bir tehlike oluşturur. Eugenius’un yıllardır görmediği Erika, kendisine Tamirciklerden daha kuvvetli ve hızlı olan Robotçuklar adını verdiği minik yardımcılar üretmiştir. Üstelik Robotçuklar ve Tamircikler arasında bir yarışma planlanmıştır. Tamircikler’in yarışmayı kaybetmesi durumunda Erika, onların varlığını tüm dünyaya açıklayacaktır. Profesör ve Tamircikler, kendileri için büyük bir tehlike oluşturan bu yarışı kazanabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.