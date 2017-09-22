Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Tarla
Paylaş

Tarla

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tarla
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 2.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (1 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Hırsı ve hayalleri yüzünden borç batağına saplanan Tarık'ın evine ve iş yerine gelen hacizle hayatı kararır ve eşi ile ayrılık noktasına gelir. Tefecinin üzerindeki baskısından bunalsa da azmi onu yıldırmaz, sonuna kadar mücadele etmek niyetindedir. Ama her şey onun kontrolünde değildir, sektördeki kriz hesaplarını alt üst eder. Son çare memleketindeki tarladır. Önce çekimser kalan baba annenin telkiniyle ellerindeki yegane tarlayı evlatlarına vermeye karar verirler. Fakat Tarık beklemediği bir sürprizle karşı karşıya kalır. Aile, kardeşi Emre'yi abisine yardım etmesi için İstanbul'a birlikte gitmeleri konusunda ısrarcı davranırlar. Tarık dirense de iki kardeş İstanbul yolundadır.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Oyuncular ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Tarla filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Tarla filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir