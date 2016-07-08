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Tarzan Efsanesi
The Legend of Tarzan
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :8 Temmuz 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur.
Galeri
Yorumlar
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birkaç görsel efekt dışında gereksiz. zaman kaybı.
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Film fena değil ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum
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Bence süre olarak kısa ve senaryodada bazı kopukluklar var tarzanın ormandaki yaşantısını daha çok işleyebilirlerdi hayvanları öpüp okşaması tarzanın doğal yaşamını yansıtmadı genel olarak izlenebilir diyorum.
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10 üzerinden 8
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ben begenmedim. cok beklentiyle gitmeyin.
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