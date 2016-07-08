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Tarzan Efsanesi

The Legend of Tarzan

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Tarzan Efsanesi
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.3 / 10
  • Filmin Puanı : 8.7 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (14 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Şehir yaşamına alışan Tarzan, eski evi olan ormanda ki endüstiriyel çalışmalara karşı ormana geri dönmek için çağrıda bulunur.

Galeri

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Yorumlar

  • birkaç görsel efekt dışında gereksiz. zaman kaybı.

  • Film fena değil ama beklentilerin altında kaldığını düşünüyorum

  • Bence süre olarak kısa ve senaryodada bazı kopukluklar var tarzanın ormandaki yaşantısını daha çok işleyebilirlerdi hayvanları öpüp okşaması tarzanın doğal yaşamını yansıtmadı genel olarak izlenebilir diyorum.

  • 10 üzerinden 8

  • ben begenmedim. cok beklentiyle gitmeyin.

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Oyuncular ve ekip

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