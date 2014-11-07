Afrika ormanlarının uzak köşesinde John Greystoke ve eşi gizemli bir göktaşı alanını incelerken helikopter kazasında hayatlarını kaybederler. Sadece lakabı Tarzan olacak genç çocukları J. J. hayatta kalır. Bir grup goril çocuğu bulurlar ve yanlarına alırlar. Tarzan büyürken ormanın sert kurallarını öğrenir. Tarzan on yaşında başka bir insanla ilk defa karşılaşır, cesur ve güzel genç Jane Porter.