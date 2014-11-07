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Tarzan
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 5.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Animasyon, Gizem, Aile, Macera, Aksiyon
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :7 Kasım 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :94 dk.
Filmin Konusu
Afrika ormanlarının uzak köşesinde John Greystoke ve eşi gizemli bir göktaşı alanını incelerken helikopter kazasında hayatlarını kaybederler. Sadece lakabı Tarzan olacak genç çocukları J. J. hayatta kalır. Bir grup goril çocuğu bulurlar ve yanlarına alırlar. Tarzan büyürken ormanın sert kurallarını öğrenir. Tarzan on yaşında başka bir insanla ilk defa karşılaşır, cesur ve güzel genç Jane Porter.
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