Taş Mektep
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :15 Şubat 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Kayseri Lisesi'nin son sınıfındaki 62 öğrenci 1920-1921 yıllarındaki öğretim döneminde okullarını terk ederler. Tek amaçları Sakarya Meydan Savaşı'na katılıp orduya destek olmaktır. Bu 62 genç nefes Kurtuluş Savaşı'nın en çetin çatışmalarının yaşandığı günlerde vatanları uğruna şehit olurlar. Taş Mektep adlı film bu 62 genç şehidin öyküsünü beyazperdeye taşıyan bir yapım...
Galeri
Yorumlar
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süper harika muhteşem ötesi bir şey ya
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çok güzel di başı bence çok sıkıcıydı ama sonu çok duygusaldı
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düşük maliyetli bir film masraftan kaçınılmış düşman askerleri de gönüllü olmuşlardır Allah bilir topu topu 50-60 kişiler
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insanlar neyi beklyor ki bu flim onu karşılamıyor yada eksik birşeyler varmış varmış neymiş eleştirmenimiz bi yazı versin bi zahmet arkadaşlar bu sadace bir flim ya bunu anlayın artık niye gerçekle kıyaslıyorsunuz
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herkesin mutlaka izlemesi gerektiğini düşünüyorum