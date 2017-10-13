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Taş

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Taş
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 4.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Selim, Memur'dan kaçarken yaralı olarak bir eve sığınır. Bu evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır. Emete, evlerine gelen bu yabancının oğlu olduğuna inanır ve bakımını üstlenir. Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.

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