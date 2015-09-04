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Taşıyıcı: Son Hız
The Transporter Refueled
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- IMDB Puanı : 5.2 / 10
- Filmin Puanı : 6.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon, Suç
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Çin, Fransa
- Gösterim Tarihi :4 Eylül 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :19 dk.
Filmin Konusu
Frank Martin, Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır. 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişir.
Filmin Eleştrisi
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