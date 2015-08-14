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Sinema>Film Arşiv >  Tatil Zamanı - Vacation
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Tatil Zamanı

Vacation

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Fragmanlar


Tatil Zamanı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.1 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bu kez Griswold’lerin yeni jenerasyonu yollara çıkıyor. Artık bir yetişkin ve aile babası olan Rusty Griswold, babasının ayak izlerini takip ederek, karısı Debbie ve iki oğluna tatil sürprizi yapar. Aile, ülkeyi baştan başa turlayarak, Amerika’nın “en gözde aile eğlence parkı” Walley World’e doğru yola çıkarlar.


Filmin Eleştrisi




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