Tatil Zamanı

Bu kez Griswold’lerin yeni jenerasyonu yollara çıkıyor. Artık bir yetişkin ve aile babası olan Rusty Griswold, babasının ayak izlerini takip ederek, karısı Debbie ve iki oğluna tatil sürprizi yapar. Aile, ülkeyi baştan başa turlayarak, Amerika’nın “en gözde aile eğlence parkı” Walley World’e doğru yola çıkarlar.