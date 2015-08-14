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Tatil Zamanı
Vacation
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- IMDB Puanı : 6.1 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Macera
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :14 Ağustos 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Bu kez Griswold’lerin yeni jenerasyonu yollara çıkıyor. Artık bir yetişkin ve aile babası olan Rusty Griswold, babasının ayak izlerini takip ederek, karısı Debbie ve iki oğluna tatil sürprizi yapar. Aile, ülkeyi baştan başa turlayarak, Amerika’nın “en gözde aile eğlence parkı” Walley World’e doğru yola çıkarlar.
Filmin Eleştrisi
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