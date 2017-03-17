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Tatlım Tatlım
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 4.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :17 Mart 2017
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Filmin Konusu
Dört ayrı çift aynı partide tanışır ve aralarında tatlım-tatlım bir ilişki başlar ise.. Ve bu haybeden gerçeküstü bir aşk ise... İlişkinin her evresi bir durum komedisi iken, bir an hoşlaşılıp ardından hemen didişilir ise... Akla şöyle bir soru gelebilir mi: Ey sevgili sevgililer sizin aşka işiniz yok mu?
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