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Tavşan Okulu

Die Häschenschule (Rabbit School)

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Fragmanlar


Tavşan Okulu
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 7.5 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çocuksu bir hırsız olan Tavşan Max, eski moda bir okulda sıkışıp kalır. Tavşan kız Emmy ile Paskalya Tavşan'ın gizli becerilerini kazanır, sinsi bir tilki ailesine karşı savaşır ve arkadaşlığı öğrenir.

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