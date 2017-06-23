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Tavşan Okulu
Die Häschenschule (Rabbit School)
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 7.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Almanya
- Gösterim Tarihi :23 Haziran 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Süre :79 dk.
Filmin Konusu
Çocuksu bir hırsız olan Tavşan Max, eski moda bir okulda sıkışıp kalır. Tavşan kız Emmy ile Paskalya Tavşan'ın gizli becerilerini kazanır, sinsi bir tilki ailesine karşı savaşır ve arkadaşlığı öğrenir.
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