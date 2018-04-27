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Tayo Küçük Otobüs
Tayo, the Little Bus
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2018
- Gösterim Tarihi :27 Nisan 2018
- Yönetmen :
Filmin Konusu
100'ün üzerinde ülkede gösterim şansı bulan animasyon serisinin sinema uyarlaması olan film, kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan arkadaşların hikâyesini anlatıyor
Galeri
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