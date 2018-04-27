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Tayo Küçük Otobüs

Tayo, the Little Bus

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Tayo Küçük Otobüs
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (2 oy) sen de oy kullan!
  • Yapım Yılı :2018
  • Gösterim Tarihi :27 Nisan 2018
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

100'ün üzerinde ülkede gösterim şansı bulan animasyon serisinin sinema uyarlaması olan film, kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan arkadaşların hikâyesini anlatıyor

Galeri

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