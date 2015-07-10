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Tehlikeli Oyun

Beyond the Reach

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Fragmanlar


Tehlikeli Oyun
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 5.6 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Çölde avlanmak isteyenlere rehberlik hizmeti veren Ben bir gün başarılı bir iş adamı olan Madec tarafından küçük bir av gezisine rehberlik yapması için tutulur. Fakat Madec yanlışlıkla çölde gezen birini öldürünce, Ben bu cinayetin açığa çıkmasını istemeyen Madec’ten kaçmak zorunda kalır. Sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı çölde kedi fare oyunu başlamıştır.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Şöyle ki ;bir alternatif film gibi ama alternatifden daha iyi. Senaryo güzel fakat gerçeklikten uzak. Ama genel itibariyle IMDB olarak bence en az 6.0-6.5 falan hak ediyordu.

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Oyuncular ve ekip

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