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Tehlikeli Oyun
Beyond the Reach
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- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :10 Temmuz 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :95 dk.
Filmin Konusu
Çölde avlanmak isteyenlere rehberlik hizmeti veren Ben bir gün başarılı bir iş adamı olan Madec tarafından küçük bir av gezisine rehberlik yapması için tutulur. Fakat Madec yanlışlıkla çölde gezen birini öldürünce, Ben bu cinayetin açığa çıkmasını istemeyen Madec’ten kaçmak zorunda kalır. Sıcaklığın 50 dereceye kadar çıktığı çölde kedi fare oyunu başlamıştır.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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Şöyle ki ;bir alternatif film gibi ama alternatifden daha iyi. Senaryo güzel fakat gerçeklikten uzak. Ama genel itibariyle IMDB olarak bence en az 6.0-6.5 falan hak ediyordu.
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