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Tehlikeyle Flört

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Fragmanlar


Tehlikeyle Flört
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle flört etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar, salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.

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