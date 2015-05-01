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Tehlikeyle Flört
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :1 Mayıs 2015
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Rock aşığı, yaşları hafif geçkin, naif üç kafadardan oluşan Flört müzik grubu, kenar mahallelerin düğün salonlarında sahne alıp güç belâ karınlarını doyurmaya çalışır. Çıktıkları son düğünde Ozan, gelinle flört etmeye başlayınca kızılca kıyamet kopar, salondan atılırlar. Yıllardır tüm çabalarına rağmen hiç bir yapımcıyı, albümlerini yapmaya ikna edememişlerdir. Sonunda bıçak kemiğe dayanır, tehlikeyle flört etmeyi göze alırlar.
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