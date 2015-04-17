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Tek Aşkım

The One I Love

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Fragmanlar


Tek Aşkım
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
15 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 7.1 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Boşanmanın eşiğinde olan Ethan ve Sophie, evlilik terapistlerinin önerisiyle doğayla iç içe, güzel bir kır evine tatile giderler. Romantik ve eğlenceli başlayan bu hafta sonu kaçamağı, beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Orada kendilerinin çok daha iyi ve güzel versiyonlarının karşı kulübede yaşadığını keşfedince olaylar çığırından çıkar. Filmin başrollerini Mark Duplass ile Mad Men dizisindeki rolüyle ünlenen Elisabeth Moss paylaşıyor.


Filmin Eleştrisi




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Yorumlar

  • Çok iyi olmasa da idare eder.

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Oyuncular ve ekip

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