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Tek Aşkım
The One I Love
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- IMDB Puanı : 7.1 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi, Dram
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :17 Nisan 2015
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :91 dk.
Filmin Konusu
Boşanmanın eşiğinde olan Ethan ve Sophie, evlilik terapistlerinin önerisiyle doğayla iç içe, güzel bir kır evine tatile giderler. Romantik ve eğlenceli başlayan bu hafta sonu kaçamağı, beklenmedik sonuçlar doğuracaktır. Orada kendilerinin çok daha iyi ve güzel versiyonlarının karşı kulübede yaşadığını keşfedince olaylar çığırından çıkar. Filmin başrollerini Mark Duplass ile Mad Men dizisindeki rolüyle ünlenen Elisabeth Moss paylaşıyor.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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Çok iyi olmasa da idare eder.
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