Teksas Katliamı 3D

Uzun zaman önce, Teksas’da küçük bir kasabada, beş gencin başına bir felâket geldi. İçlerinden sadece biri hikâyeyi anlatmak için kaçabilecekti ve onun sağ kalışı bu dehşete son verecek bir olaylar zincirini tetikleyecekti. Az sayıda insanın bildiği, kurtulan bir kişi daha olduğuydu. Bir bebek kurtulmuş, o gün olanlardan ve kökeninden habersiz büyümüştü.