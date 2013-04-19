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Teksas Katliamı 3D
Texas Chainsaw 3D
3 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 8.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku, Gizem, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :19 Nisan 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :92 dk.
Filmin Konusu
Uzun zaman önce, Teksas’da küçük bir kasabada, beş gencin başına bir felâket geldi. İçlerinden sadece biri hikâyeyi anlatmak için kaçabilecekti ve onun sağ kalışı bu dehşete son verecek bir olaylar zincirini tetikleyecekti. Az sayıda insanın bildiği, kurtulan bir kişi daha olduğuydu. Bir bebek kurtulmuş, o gün olanlardan ve kökeninden habersiz büyümüştü.
Galeri
Yorumlar
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Bence bu film çok güzel )
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harika bir filmdi. ben korku filmi izleyemeyen biriyim fakat bu film çok sürükleyici ve etkileyici vizyondaki en iyi film diyebilirim kesinlikle gitmelisiniz
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peki ama bu konu artık sıkmadımı? tek tek öldürülen gençler!
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üç boyutlu testere! korktum!
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bu hafta sağlam iki korku filmi var biri bu film diğeri de kötü ruh. korku flimi sevenler yaşadı
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