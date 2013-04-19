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Teksas Katliamı 3D

Texas Chainsaw 3D

3 kişi izlemiş. | 25 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Teksas Katliamı 3D
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 8.4 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Uzun zaman önce, Teksas’da küçük bir kasabada, beş gencin başına bir felâket geldi. İçlerinden sadece biri hikâyeyi anlatmak için kaçabilecekti ve onun sağ kalışı bu dehşete son verecek bir olaylar zincirini tetikleyecekti. Az sayıda insanın bildiği, kurtulan bir kişi daha olduğuydu. Bir bebek kurtulmuş, o gün olanlardan ve kökeninden habersiz büyümüştü.

Galeri

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Yorumlar

  • Bence bu film çok güzel )

  • harika bir filmdi. ben korku filmi izleyemeyen biriyim fakat bu film çok sürükleyici ve etkileyici vizyondaki en iyi film diyebilirim kesinlikle gitmelisiniz

  • peki ama bu konu artık sıkmadımı? tek tek öldürülen gençler!

  • üç boyutlu testere! korktum!

  • bu hafta sağlam iki korku filmi var biri bu film diğeri de kötü ruh. korku flimi sevenler yaşadı

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Oyuncular ve ekip

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