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Telekinezi
Dark Touch
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Fransa, İrlanda, İsveç
- Gösterim Tarihi :23 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :90 dk.
Filmin Konusu
Film, ailesinin öldürülüşüne tanık olan bir çocuğun başından geçen akıl almaz olayları anlatıyor. Neve, ailesinin ve küçük kardeşinin öldürülüşüne tanık olur. Ailesinin öldürülmesinden sonra geriye kalan tek kişi Neve´dir. Olayı soruşturan polisler bir çeteden şüphelense de, gerçekler sandıkları gibi değildir.
Galeri
Yorumlar
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çok vasat
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Fragmanı ızledım fılme gıtmeyı dusunmek ıcın bıle ıkna edemedı benı fragman,ya ben cok korku fılmı ızledım yada bu fılm grafık bı korku fılmı konu basıt bence
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