Telekinezi

Film, ailesinin öldürülüşüne tanık olan bir çocuğun başından geçen akıl almaz olayları anlatıyor. Neve, ailesinin ve küçük kardeşinin öldürülüşüne tanık olur. Ailesinin öldürülmesinden sonra geriye kalan tek kişi Neve´dir. Olayı soruşturan polisler bir çeteden şüphelense de, gerçekler sandıkları gibi değildir.