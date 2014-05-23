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Telekinezi

Dark Touch

0 kişi izlemiş. | 9 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Telekinezi
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, ailesinin öldürülüşüne tanık olan bir çocuğun başından geçen akıl almaz olayları anlatıyor. Neve, ailesinin ve küçük kardeşinin öldürülüşüne tanık olur. Ailesinin öldürülmesinden sonra geriye kalan tek kişi Neve´dir. Olayı soruşturan polisler bir çeteden şüphelense de, gerçekler sandıkları gibi değildir.

Galeri

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Yorumlar

  • çok vasat

  • Fragmanı ızledım fılme gıtmeyı dusunmek ıcın bıle ıkna edemedı benı fragman,ya ben cok korku fılmı ızledım yada bu fılm grafık bı korku fılmı konu basıt bence

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Oyuncular ve ekip

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