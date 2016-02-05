Temel ile Dursun İstanbul´da

Dursun’un yalanlarına inanan Temel İstanbul’a gelir. Burada Temel’i büyük sürprizler beklemektedir. Fakat durum hiçte Dursun’un anlattığı gibi değildir. Temel karısı Fadime’den korktuğu için bir daha memleketine dönemez ve Temel’in büyük umutlarla geldiği İstanbul macerası komediye dönüşür.