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Temel ile Dursun İstanbul´da

0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Temel ile Dursun İstanbul´da
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 5.8 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Dursun’un yalanlarına inanan Temel İstanbul’a gelir. Burada Temel’i büyük sürprizler beklemektedir. Fakat durum hiçte Dursun’un anlattığı gibi değildir. Temel karısı Fadime’den korktuğu için bir daha memleketine dönemez ve Temel’in büyük umutlarla geldiği İstanbul macerası komediye dönüşür.

Galeri

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Yorumlar

  • Hakkaten dalga geçiyolar seyircinin buna prim vereceğini düşünmek ne demek siz solaksınız demişler.ç aynı herifler aynı film .özen film saygılar.2.cisini de çekin.bi de ben mi çeksem

  • Sen oyna.

  • beş para etmez

  • Temel ve dursun için çekilen 100. saçma ve boş film.. 2 saat daha az yaşamak istiyorsanız gidin

  • filmin kadrosu cok kotu bastan belli gibi sonu

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Oyuncular ve ekip

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